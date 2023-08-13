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НовостиОбщество13 августа 2023 8:00

В Сыктывкаре пройдет ярмарка «Урожай-2023»

На организацию ярмарки в Коми потратят полмиллиона рублей
Источник:kp.ru
На организацию ярмарки в Коми потратят полмиллиона рублей

На организацию ярмарки в Коми потратят полмиллиона рублей

На организацию ярмарки «Урожай-2023» будет выделено около 500 тысяч рублей. Аукцион разместили на портале госзакупок.

Ориентировочно ярмарка будет проходить с 23 сентября по 22 октября на Стефановской площади Сыктывкара.

Денежные средства будут направлены на услуги охраны, трансляцию концерта на большом экране, проведение концертно-развлекательной программы, украшение и уборку площадки телегой с овощами и сеном.

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