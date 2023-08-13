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НовостиОбщество13 августа 2023 9:00

Коми вошла в число самых пьющих регионов России

Республика вошла в рейтинг пьющих регионов страны
Источник:kp.ru
Коми вошла в рейтинг самых пьющих регионов РФ

Коми вошла в рейтинг самых пьющих регионов РФ

Республика Коми вошла в рейтинг самых пьющих регионов России. Речь идет о регионах с суровым климатом, где чаще всего экономика слабо развита.

Самыми пьющими регионами в России являются Коми, Бурятия, Забайкальский и Хабаровский край, Еврейский автономный округ, Амурская область, Якутия, Тува и Чукотка.

Наиболее благополучными регионами в отношении алкоголя являются Дагестан, Ингушетия и Чечня.

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