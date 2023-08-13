Коми вошла в число самых пьющих регионов России

Коми вошла в рейтинг самых пьющих регионов РФ
Республика Коми вошла в рейтинг самых пьющих регионов России. Речь идет о регионах с суровым климатом, где чаще всего экономика слабо развита.
Самыми пьющими регионами в России являются Коми, Бурятия, Забайкальский и Хабаровский край, Еврейский автономный округ, Амурская область, Якутия, Тува и Чукотка.
Наиболее благополучными регионами в отношении алкоголя являются Дагестан, Ингушетия и Чечня.
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