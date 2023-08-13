Прокуратура Сосногорска потребовала обезопасить детские площадки

Прокуратура проверила условия безопасного пребывания детей на детских площадках

Прокуратура Сосногорска выявила бесхозные площадки с неисправными конструкциями для детей. Главе органа местного самоуправления было внесено представление об устранении нарушений.

В ходе проверки были приняты меры по демонтажу небезопасных конструкций, ремонту и замене деталей. Также были обследованы детские образовательные учреждения района, где выявили оборудование, не отвечающее требованиям безопасности. Руководителям учреждений внесли представления.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

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