Гуманитарный конвой из Ухты следует в ДНР

8 августа в ДНР из Ухты отправился гумконвой

Во вторник, восьмого августа, в ДНР из Ухты отправился гумконвой от Союза ветеранов Афганской войны и событий в Чечне, чтобы доставить в зону СВО груз бойцам из Коми. Об этом сообщил директор Центра им.Карчевского, депутат Совета Ухты, участник конвоя Леонид Красноперов.

В пятницу, 11 августа, в Москве гуманитарный груз пополнился медикаментами, квадрокоптерами, касками, оптическими прицелами и бронежилетами.

«По дороге на Белгород участники конвоя встретились с родителями бойца-добровольца из Коми, которые едут на встречу с сыном. По его запросу Союзом ветеранов Афганской войны и событий в Чечне были закуплены 7 радиостанций. Радиостанции переданы родителям для доставки сыну и его сослуживцам для выполнения боевых задач», - сообщил Л.Красноперов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые из Коми встретились с хищными птицами охраняемых видов (подробнее)