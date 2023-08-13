В Коми установлены новые тарифы на перелеты Ми-8 и Ан-24

В Республике Коми установили тарифы на перевозки пассажиров, грузов и багажа наземным транспортном. Постановление подписал Дмитрий Коротич, и.о. председателя Комитета по тарифам.

Установлены тарифы на перевозки вертолетами Ми-8 и самолетами Ан-24. С полным перечнем рейсов и тарифов можно ознакомиться по ссылке.

Вертолет Ми-8 совершает намного больше рейсов между отдаленными селами на территории Коми. Стоимость перелета из Харьяги в Медвежку составляет 1 373 рубля, из Кипиево в Брыкаланск - 523 рубля.

Тариф на перевозки Ан-24 на рейс Сыктывкар - Усть-Цильма составляет 4853 рублей на пассажира и 65 рублей на 1 кг багажа. Дороже всего обойдется перелет из Сыктывкара в Воркуту - 5400 рублей. Стоимость полета от Сыктывкара до Усинска составляет 4800 рублей. Из Печоры в Воркуту перелет составит 2400, та же стоимость установлена для полетов Сыктывкар - Ухта. Из Усинска в Ухту на Ан-24 можно добраться за 3600 рублей.

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