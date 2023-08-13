В Коми действуют 7 лесных пожаров

На сегодняшний день в Республике Коми действуют 7 лесных пожаров. Данная информация подтверждена на портале ИАС «Лесные пожары».

Три пожара вспыхнули в субботу, 12 августа. Возгорания были зафиксированы в Ижемском, Удорском и Усть-Куломском районах. Пожарные и добровольцы уже локализовали пожар в Усть-Куломском районе.

Еще 4 лесных пожара действуют в Усинском, Печорском и Удорском районах.

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