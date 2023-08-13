Возгорание на полигоне ТБО в Усинске: мэр города опроверг слухи

Мэр Усинска опроверг слухи о возгорании на полигоне ТБО

Сити-менеджер Усинска Николай Такаев опроверг информацию о возгорании на полигоне ТБО. На своей странице в социальной сети он написал обращение.

Мэр города рассказал, что ранним утром поступило сообщение о возгорании леса в поселке городского типа Парма. В тушении принимали участие экстренные службы.

«Угрозы для населенных пунктов нет. Подчеркну, что это именно лесной пожар, а не возгорание на территории мусорного полигона. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности отдыхающими», - отметил Николай Такаев.

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