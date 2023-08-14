Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 7:49

Комистат рассказал, какая профессия в Коми самая мужская

Названа самая мужская профессия в Коми
Источник:kp.ru
Комистат рассказал, какая профессия в Коми самая мужская

Комистат рассказал, какая профессия в Коми самая мужская

Специалисты Комистата рассказали, что самая мужская сфера деятельности в Республике Коми - строительство.

На сегодняшний день в данной сфере трудятся 19 тысяч человек, что составляет 5% занятого населения Коми. Среди строителей 13% - женщины.

Глава Коми поздравил строителей с праздником и пожелал им и их семьям благополучия, крепкого здоровья, достатка, а также отметил, что данная профессия всегда была одной из самых почитаемых и уважаемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре завершились поиски 29-летней девушки (подробнее)