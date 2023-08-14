Комистат рассказал, какая профессия в Коми самая мужская

Специалисты Комистата рассказали, что самая мужская сфера деятельности в Республике Коми - строительство.

На сегодняшний день в данной сфере трудятся 19 тысяч человек, что составляет 5% занятого населения Коми. Среди строителей 13% - женщины.

Глава Коми поздравил строителей с праздником и пожелал им и их семьям благополучия, крепкого здоровья, достатка, а также отметил, что данная профессия всегда была одной из самых почитаемых и уважаемых.

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