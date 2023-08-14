Стало известно, кто стал лучшим призывником Коми 2023 года

Лучшим призывником Коми стал Даниил Югов

В субботу, 12 августа, в Сыктывдинском районе Коми были подведены итоги конкурса «Лучший призывник - 2023». Как сообщили в пресс-службе регионального Комитета по молодежной политике, за звание лучшего боролись парни в возрасте от 18 до 24 лет.

По итогам испытаний лучшим стал Даниил Югов из Прилузского района. На втором месте расположился житель Сыктывкара Руслан Рочев, также в тройку лидеров вошел Алексей Дидушко из Троицко-Печорского района Коми. Юноши были награждены ценными призами.

Председатель Комитета по молодежной политике Светлана Суворкина поздравила парней с победой.

«Дорогие ребята, вы — наша гордость, опора и защита. Своим участием вы доказали не только нам, но и прежде всего себе, что готовы побороть свои страхи и неудачи, упорно стремясь стать лучше. Продолжайте показывать силу и стойкость, легкой вам службы, и пусть все невзгоды обойдут вас стороной», - сказала Суворкина.

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