Минобрнауки просит жителей Коми сообщать о продаже вейпов подросткам

Минобрнауки РК запускает акцию «Здоровье детей в наших руках» и просит жителей Коми сообщать о продаже вейпов детям и подросткам.

Вейпы - это электронные сигареты. Их курение вызывает психологическую зависимость, а также не исключает никотиновую зависимость. Многие считают, что электронные сигареты безопаснее, чем обычные, и курят их бесконечно, в результате чего в разы повышается риск развития болезней лёгких.

Курение вредно и опасно. Минобрнауки Коми просит граждан сообщать о продаже вейпов детям подросткам по ссылке.

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