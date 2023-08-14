В Сыктывкаре ведутся работы на коммунальных сетях

Между Сыктывкаром и Эжвой продолжается замена главного канколлектора

Между Сыктывкаром и Эжвой продолжаются работы по замене главного канализационного коллектора. Как сообщили в столичной администрации, за текущий сезон «Сыктывкарским водоканалом» было заменено 360 метров ветхого коллектора.

На сегодняшний день работы ведутся от дюкерной камеры – 10 до Емвальской насосной станции. Протяженность участка составляет около 640 метров. После этого запланированы работы на участке от дюкерной камеры - 7 в сторону дюкерной камеры – 10.

Замена канколлектора необходима во избежание порывов. В текущем году запланирована замена 4,5 км канализации и 7,5 км водопровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астрономы сняли в Сыктывкаре звездный дождь (подробнее)