Четыре лесных пожара зафиксировано в Коми

Лес горит в Печорском, Троицко-Печорском, Княжпогостском районах и Ухте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми продолжают гореть леса. Еще четыре новых пожара, два из которых удалось локализовать, зарегистрированы в Печорском, Троицко-Печорском, Княжпогостском районах и Ухте.

Так, пожар площадью 700 кв. метров замечен во время лесоавиационных работ около поселка Водный в Ухте. Огонь вспыхнул из-за человеческого фактора. Как сообщает МЧС, пожар удалось локализовать. Еще один очаг спасатели локализовали в в 8 км от поселка Синдор Княжпогостского района. Пожар также был замечен во время лесоавиационных работ. Причина та же: неосторожное обращение с огнем.

Продолжается пожар в Троицко-Печорском районе. Его площадь 900 квадратных метров, причиной возникновения стали грозы. Еще 62 гектара леса горит в Печорском районе в 20 км от поселка Родионово. К тушению приступили, но локализовать и ликвидировать возгорание пока не удается.

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