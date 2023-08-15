Только за сутки жители Коми перевели злоумышленникам более 2 млн рублей

Жители Коми перевели мошенникам более 2 млн рублей

За прошедшие сутки жители республики отдали более 2 млн рублей мошенникам.Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

По предоставленным данным, 67-летняя жительница Сосногорска получила от неизвестного сообщение в мессенджере, который представился сотрудником безопасности банки и сообщил, что некто пытался оформить кредит на ее имя. Мужчина убедил пострадавшую оформить зермальный займ и перечислить все средства на указанный им банковский счет.

Растерявшись, женщина оформила четыре кредита в разных финансовых учреждениях на сумму более миллиона и перевела все деньга на указанный ее собеседником счет.

Точно также попался 22-летний фармацевт из Сыктывкара, который перечислил через банкомат на счет аферистов 1,1 млн рублей. Мужсина не только взял кредит в трех организациях, но и взял в долг у своих родственников.

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