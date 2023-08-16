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НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:19

В Сыктывдинском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Пьяный водитель из Коми пытался дать взятку полицейским
Источник:kp.ru
В Сыктывдинском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ДПС

В Сыктывдинском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ДПС

В Сыктывдинском районе Коми пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в размере 4 150 рублей. Суд оштрафовал его на 9 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе инстанции.

Случай произошел 7 марта текущего года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина без прав. Он хотел дать сотрудникам полиции взятку за то, чтобы его не привлекали в ответственности.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности, но он настоял на своем и положил денежные средства на рацию в патрульном авто. Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть.

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