В Сыктывдинском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ДПС
В Сыктывдинском районе Коми пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в размере 4 150 рублей. Суд оштрафовал его на 9 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе инстанции.
Случай произошел 7 марта текущего года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина без прав. Он хотел дать сотрудникам полиции взятку за то, чтобы его не привлекали в ответственности.
Мужчину предупредили об уголовной ответственности, но он настоял на своем и положил денежные средства на рацию в патрульном авто. Полицейские доложили о случившемся в дежурную часть.
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