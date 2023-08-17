Жители Коми не смогут передавать показания приборов учета ЖКУ через мессенджеры

Клиенты Коми энергосбытовой компании не смогут передавать показания приборов учета ЖКУ через Whatsapp и Viber
Клиенты АО «Коми энергосбытовая компания» больше не смогут передавать показания через мессенджеры Viber и WhatsApp.
Сегодня, 17 августа, данную возможность заблокировала компания Meta, которая ранее была признана экстремисткой организацией и которой принадлежит мессенджер WhatsApp, а Viber работает нестабильно.
Сейчас идет разработка возможности передачи показаний через мессенджер Telegram.
Передать показания по-прежнему можно с 18 по 25 число другими способами:
зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании www.komiesc.ru;
без регистрации на сайте;
по электронной почте (адрес указан на оборотной стороне квитанции);
в мобильном приложении "МОЙ СБЫТ";
с помощью QR-кода на лицевой стороне квитанции;
по SMS на один из номеров: 8 (912) 951-08-84, 8 (912) 967-15-20;
через автоответчик контакт-центра с 18 по 20 число каждого месяца (номер указан на оборотной стороне квитанции, после соединения нажать цифру 2);
через терминалы самообслуживания в офисах компании;
через приложение "Сбербанк Онлайн" в специальном разделе;
в отделениях АО "Почта России".
Подробно ознакомится со способами передачи показаний можно на оборотной стороне квитанции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьную котельную в Сыктывкаре незаконно передали в аренду компании из Иваново (подробнее)