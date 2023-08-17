Жители Коми не смогут передавать показания приборов учета ЖКУ через мессенджеры

Клиенты Коми энергосбытовой компании не смогут передавать показания приборов учета ЖКУ через Whatsapp и Viber

Клиенты АО «Коми энергосбытовая компания» больше не смогут передавать показания через мессенджеры Viber и WhatsApp.

Сегодня, 17 августа, данную возможность заблокировала компания Meta, которая ранее была признана экстремисткой организацией и которой принадлежит мессенджер WhatsApp, а Viber работает нестабильно.

Сейчас идет разработка возможности передачи показаний через мессенджер Telegram.

Передать показания по-прежнему можно с 18 по 25 число другими способами:

зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании www.komiesc.ru;

без регистрации на сайте;

по электронной почте (адрес указан на оборотной стороне квитанции);

в мобильном приложении "МОЙ СБЫТ";

с помощью QR-кода на лицевой стороне квитанции;

по SMS на один из номеров: 8 (912) 951-08-84, 8 (912) 967-15-20;

через автоответчик контакт-центра с 18 по 20 число каждого месяца (номер указан на оборотной стороне квитанции, после соединения нажать цифру 2);

через терминалы самообслуживания в офисах компании;

через приложение "Сбербанк Онлайн" в специальном разделе;

в отделениях АО "Почта России".

Подробно ознакомится со способами передачи показаний можно на оборотной стороне квитанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьную котельную в Сыктывкаре незаконно передали в аренду компании из Иваново (подробнее)