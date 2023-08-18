За попытку сбыть наркотики мужчина и женщина из Сыктывкара получили срок

Мужчина и женщина из Сыктывкара получили долгий срок за покушение на сбыт наркортиков

Мужчине и женщине из Сыктывкара вынесли приговор в Усть-Вымском районном суде по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Коми.

По предоставленным данным, фигуранты уголовного дела сбывали наркотики через тайниковые закладки, используя при этом интернет. В июне 2022 года они были задержаны. Во время обыска у них нашли 192 грамма наркотических веществ.

Судья вынес решение назначить уроженцу столицы Коми 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Второй фигурантке дела назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 80 тысяч рублей.

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