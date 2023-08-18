За четыре года в Коми из аварийных домов переселили почти 4 тысячи человек

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что в 2024 году в Коми завершится 5-летняя программа по расселению ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день с данной задачей справились 7 муниципалитетов из 15.

Программа по переселению людей из аварийного жилья рассчитана на 2019-2024 годы. В нее попали дома, которые были признаны непригодными для проживания до 2017 года.

В программу попали 726 многоквартирных домов и необходимо переселение более 7 тысяч человек. Глава Коми сообщил, что на данный момент расселено около 3 900 человек.

«Но тем не менее мы отстаем. Мы должны были закончить программу в этом году. У нас семь муниципалитетов из 15 уже завершили программу, это Сыктывкар, Ухта, Усинск, Сосногорск, Печора, Удора и Княжпогост», - рассказал Владимир Уйба.

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