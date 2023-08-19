Под колеса автомобиля в Сыктывкаре попала семилетняя девочка

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Сыктывкара сообщили о ДТП, которая было зарегистрировано накануне, 18 августа. По предоставленным данным, в результате случившегося пострадала семилетняя девочка.

В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ около 21:18 ехал по двору на улице Пушкина, 132, когда сбил ребенка. Пострадавшая в тот момент перебегала проезжую часть дороги.

В результате пешеход получила травмы различной тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.

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