На следующей неделе в Коми из-за атлантического циклона ухудшится погода

На следующей неделе ожидается ухудшение погодных условий в Коми

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на следующую неделю. По предоставленным данным, в период с 21 по 25 августа на погоду повлияет атлантический циклон, из-за которого возможно ухудшение погоды.

В ведомстве пообещали сильные грозы и понижение температуры в ночное время до 2 -7 градусов. В отдельные дни ожидают грозы.

На крайнем юго-западе температура составит от 12 до 14 градусов, на юго-западе опустится до 15-17 градусов.

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