В Коми 23-летняя покупательница угрожала электрошокеров во время похищения водки

В Сосногорске 23-летняя девушка пыталась украсть водку, угрожая электрошокером

В Сосногорске 23-летней местной жительнице вынесли приговор за то, что она похитила бутылку водки и угрожала сотруднику магазина электрошоком. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 5 марта в магазине она украла бутылку водки и спрятала ее в карман, не собираясь оплачивать. Сотрудник магазина, заметив ее действия, потребовал вернуть товар, однако в ответ фигурантка уголовного дела достала из кармана электрошок и начала угрожать.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы.

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