В Коми продолжают искать 36-летнего Антона Сурнина

Антон Сурнин не выходит на связь с третьего августа

В Республике Коми волонтеры продолжают искать 36-летнего мужчину. Последний раз Антон Сурнин выходил на связь третьего августа.

Приметы: лысый, голубоглазый, рост 180 см, худощавый. Он был одет в футболку зеленого цвета, синие джинсы и бело-черные кроссовки.

По информации поисковиков «Лиза Алерт Коми», мужчина может находиться в Сыктывкаре или Ухте. Номера телефонов для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 102 45 60.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не уступил дорогу: в Сыктывкаре водитель «Датсуна» сбил велосипедиста (подробнее)