В Коми 67-летняя женщина потерялась в лесу и провела ночь на болоте

Накануне в Корткеросском районе Коми заблудилась 67-летняя женщина. Она ушла в лес за грибами, однако обратно к машине не вышла. Информация о ее пропаже поступила на горячую линию «Лиза Алерт Коми».

Внучка потерявшейся женщины рассказала, что она хорошо знает местность, однако у нее имеются проблемы со здоровьем.

В полночь волонтеры, спасатели, родственники и местные жители приступили к поискам «потеряшки». В 8 утра женщина была найдена на дороге. Она целую ночь провела на болота, а ранним утром направилась в сторону дома.

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