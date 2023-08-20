Эжвинцу суд вынес приговор за избиение матери

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Эжвы за избиение матери. Его приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, все произошло в октябре прошлого года. Пьяный мужчина, который ранее был судим за совершение насильственного преступления, толкнул свою мать, в результате чего она не удержалась и ударилась об холодильник спиной. После этого он пнул ее ногой. Спустя месяц женщина вновь получила от сына удар ногой.

Свою вину мужчина признал и извинился перед матерью.

Евгений Миронов награжден медалями Министерства обороны России: «За боевые отличия», «За отличие в военной службе 1 и 2 степени», «Участнику военной операции в Сирии», «За участие параде Победы», «Участник Главного военно-морского парада».

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