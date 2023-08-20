В Сыктывкаре цены на бензин снова пошли вверх

В столице Коми вновь зафиксирован рост цен на топливо. Актуальные данные предоставлены на 17 августа.

Цены изменились на всех городских АЗС - «ЛУКОЙЛ», «Движение Коми», «Компания "2000"». Дизтопливо и бензин АИ-92 подорожали на один рубль, если сравнивать с июлем.

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 - 48,92 руб. (было 48,66 руб.) - плюс 26 коп.

АИ-95 - 52,14 руб. (было 51,82 руб.) - плюс 32 коп.

ДТ - 61,37 руб. (было 60,12 руб.) - плюс 1 руб. 25 коп.

«Движение Коми»

АИ-92 - 48,99 руб. (было 47,5 руб.) - плюс 1 руб. 49 коп.

АИ-95 - 53,99 руб. (было 53,77 руб.) - плюс 22 коп.

ДТ - 60,99 руб. (было 59,99 руб.) - плюс 1 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 48,90 руб. (было 47,90 руб.) - плюс 1 руб.

АИ-95 - 52,30 руб. (было 51,30 руб.) - плюс 1 руб.

ДТ - 60,40 руб. (было 59,40 руб.) - плюс 1 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе двух телят загрызли волки (подробнее)