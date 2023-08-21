В МЧС Коми предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Коми объявлен V класс пожароопасности

В МЧС Коми предупредили о плохих погодных условиях 21 августа. По предоставленным данным, на территории региона сохранится чрезвычайная пожароопасность. По данным спасателей, она достигнет опасности V класса.

В связи со сложившейся обстановкой населению порекомендовали не допускать сжигание мусора, а также пала сухой растительности. Кроме того, желательно ограничить свое пребывание в лесах и въезд в лесные массивы на транспорте.

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