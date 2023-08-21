За неделю в Коми задержали 74 пьяных водителя

Больше всего пьяных водителей выявили в Усинске и Сыктывкаре

За прошлую неделю сотрудники ГИБДД по Коми отстранили от управления 74 пьяных водителя. На автолюбителей, севших за руль пьяными повторно, завели 13 уголовных дел.

За выходные в республике сотрудники ДПС выявили 37 водителей, которые были пьяны или отказались от прохождения медосвидетельствования.

Больше всего пьяных водителей выявили в Усинске и Сыктывкаре.

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