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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:19

Пьяная сыктывкарка напала на знакомую с ножом на глазах ребенка

В Сыктывкаре пьяная девушка напала на знакомую с ножом
Источник:kp.ru
Пьяная сыктывкарка напала на знакомую с ножом на глазах ребенка

Пьяная сыктывкарка напала на знакомую с ножом на глазах ребенка

В столице Коми полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая угрожала убийством знакомой и размахивала ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

К 48-летней женщине пришла ранее судимая знакомая, которая начала угрожать ей убийством. Также в квартире находился несовершеннолетний ребенок. Ребенок выбежал из дома и все рассказал соседям, которые вызвали полицию.

Конфликт между женщинами был далеко не первым. Подозреваемая, находившаяся в состоянии опьянения, нанесла знакомой порезы рук, груди и шеи.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится следствие.

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