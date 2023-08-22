Жители Коми были удостоены почетных званий и наград

Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о награждении жителей региона наградами и почетными званиями.

31 человек был удостоен почетной грамоты за многолетнюю плодотворную работу и почетного звания «Заслуженный работник».

Татьяне Астархановой — директору Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкарв;

Светлане Бобиной — директору Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Микуни;

— Ольге Букиной — учителю русского языка и литературы Гимназии имени А.С. Пушкина;

— Алексею Голикову — судье Верховного суда Коми;

— Тамаре Ичёткиной — старшему методисту центра воспитания и социализации личности, поддержки детских и молодежных инициатив, дополнительного образования Коми республиканского института развития образования;

— Наталье Логиной — председателю постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству совета Сыктывкара;

— Елене Макаровой — начальнику отдела бюджетной политики в сфере государственного и муниципального управления министерства финансов Коми;

— Станиславу Пономареву — исполнительному директору Федерации конькобежного спорта Коми;

— Таисии Штыренковой — преподавателю Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова;

— Владимиру Юрковскому — начальнику управления культуры администрации Сыктывкара.

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо региона, почетной грамотой Республики Коми награждены:

— Наталья Акулова — директор лицея Усинска;

— Елена Асташкина — директор школы №13 Ухты;

— Вячеслав Бабич — начальника управления территориального развития администрации Усть-Вымского района;

— Павел Герилович — начальника пожарной части №182 отряда противопожарной службы Коми №18 управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми (Прилузский район);

— Елена Гурьева — заведующая музея Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова;

— Владимир Елсаков — ведущий научный сотрудник группы компьютерных технологий и моделирования отдела флоры и растительности Севера с научным гербарием Института биологии Коми научного центра УрО РАН;

— Раила Етимбаева — учитель математики и физики школы села Щельябож;

— Эльвира Илатовская — помощник управляющего Отделением — Национальным банком по Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка России;

— Дмитрий Кропотин — заместитель председателя правления региональной общественной организации «Землячество Коми»;

— Татьяна Лейбова — заведующая отделом лекарственных препаратов и медицинских изделий Центра обеспечения организации и проведения торгов;

— Сергей Михайлов — судья Верховного суда Коми;

— Елена Наконечная — директор Коми национальной гимназии;

— Светлана Попова — начальник управления образования администрации Прилузского района;

— Марина Постникова — старший инструктор-методист отдела подготовки спортивных сборных команд Центра спортивной подготовки сборных команд;

— Татьяна Потапова — заведующая детского сада №2 Ухты;

— Нина Путикова — врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра;

— Евгения Сироткина — судья Верховного суда Коми;

— Эдуард Фатыхов — президент Федерации бокса города Сыктывкара;

— Ольга Чернуха — заведующая отделом организационно-информационного обеспечения Центра обеспечения деятельности министерства образования и науки Коми;

— Галина Шатрыкина — директор комплексного центра социальной защиты населения Койгородского района;

— Андрей Шуктомов — начальник смены диспетчерской службы филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» — Микуньского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПАО «Газпром».

За большой вклад в развитие изобразительного искусства почетное звание «Народный художник Республики Коми» присвоено директору Детской художественной школы Воркуты, депутату Государственного совета Коми Сергею Гагаузову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на трех участках возведут новые жилые дома (подробнее)