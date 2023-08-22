Жители Коми были удостоены почетных званий и наград
Глава Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о награждении жителей региона наградами и почетными званиями.
31 человек был удостоен почетной грамоты за многолетнюю плодотворную работу и почетного звания «Заслуженный работник».
Татьяне Астархановой — директору Дворца творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкарв;
Светлане Бобиной — директору Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Микуни;
— Ольге Букиной — учителю русского языка и литературы Гимназии имени А.С. Пушкина;
— Алексею Голикову — судье Верховного суда Коми;
— Тамаре Ичёткиной — старшему методисту центра воспитания и социализации личности, поддержки детских и молодежных инициатив, дополнительного образования Коми республиканского института развития образования;
— Наталье Логиной — председателю постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяйству совета Сыктывкара;
— Елене Макаровой — начальнику отдела бюджетной политики в сфере государственного и муниципального управления министерства финансов Коми;
— Станиславу Пономареву — исполнительному директору Федерации конькобежного спорта Коми;
— Таисии Штыренковой — преподавателю Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова;
— Владимиру Юрковскому — начальнику управления культуры администрации Сыктывкара.
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо региона, почетной грамотой Республики Коми награждены:
— Наталья Акулова — директор лицея Усинска;
— Елена Асташкина — директор школы №13 Ухты;
— Вячеслав Бабич — начальника управления территориального развития администрации Усть-Вымского района;
— Павел Герилович — начальника пожарной части №182 отряда противопожарной службы Коми №18 управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми (Прилузский район);
— Елена Гурьева — заведующая музея Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова;
— Владимир Елсаков — ведущий научный сотрудник группы компьютерных технологий и моделирования отдела флоры и растительности Севера с научным гербарием Института биологии Коми научного центра УрО РАН;
— Раила Етимбаева — учитель математики и физики школы села Щельябож;
— Эльвира Илатовская — помощник управляющего Отделением — Национальным банком по Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка России;
— Дмитрий Кропотин — заместитель председателя правления региональной общественной организации «Землячество Коми»;
— Татьяна Лейбова — заведующая отделом лекарственных препаратов и медицинских изделий Центра обеспечения организации и проведения торгов;
— Сергей Михайлов — судья Верховного суда Коми;
— Елена Наконечная — директор Коми национальной гимназии;
— Светлана Попова — начальник управления образования администрации Прилузского района;
— Марина Постникова — старший инструктор-методист отдела подготовки спортивных сборных команд Центра спортивной подготовки сборных команд;
— Татьяна Потапова — заведующая детского сада №2 Ухты;
— Нина Путикова — врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики Консультативно-диагностического центра;
— Евгения Сироткина — судья Верховного суда Коми;
— Эдуард Фатыхов — президент Федерации бокса города Сыктывкара;
— Ольга Чернуха — заведующая отделом организационно-информационного обеспечения Центра обеспечения деятельности министерства образования и науки Коми;
— Галина Шатрыкина — директор комплексного центра социальной защиты населения Койгородского района;
— Андрей Шуктомов — начальник смены диспетчерской службы филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» — Микуньского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
За большой вклад в развитие изобразительного искусства почетное звание «Народный художник Республики Коми» присвоено директору Детской художественной школы Воркуты, депутату Государственного совета Коми Сергею Гагаузову.
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