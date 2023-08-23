Жительница Сосногорского района за неуплату алиментов отправилась в колонию

45-летняя жительница Сосногорского района Коми, осужденная за неуплату алиментов, которая уклонялась от исправительных работ, будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, ранее женщине назначили наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Она неоднократно нарушала условия отбывания наказания, не являлась на регистрацию в УИИ и не отбыла ни одного дня исправительных работ.

Ходатайство начальника Сосногорского МФ ФКУ УИИ УФСИН по РК суд удовлетворил. Женщине заменили 5 месяцев исправительных работ на 1 месяц и 20 дней лишения свободы в колонии-поселении.

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