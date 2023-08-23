На улице Малышева в Сыктывкаре пенсионерка попала под колеса иномарки на зебре

В Сыктывкаре на зебре пенсионерка попала под колеса иномарки

Накануне в Сыктывкаре пенсионерка, переходившая дорогу по зебре, угодила под колеса автомобиля Chery Tiggo. ДТП произошло на улице Малышева, рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

За рулем иномарки находился 20-летний парень. 64-летнюю женщину-пешехода госпитализировали с переломом левого бедра, сотрясением мозга, ЧМТ.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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