В Коми продлили молодежную ипотеку до 2026 года

В Республике Коми продлили до 2026 года молодежную ипотеку. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба на телеканале «Юрган».

Размер льготного займа составляет 3 млн рублей. На него можно приобрести жилье на территории Коми. На реализацию данной программы было выделено 60 млн рублей - она рассчитана на 20 семей.

«Мы начали эту работу, и программа вызвала большой интерес. Поступило 45 обращений от молодых семей. 20 заявок одобрено. И сегодня программа этого года уже полностью реализована. Мы убедились, что такая мера поддержки востребована, потому приняли решение продлить программу предоставления ипотечных займов для молодых семей на 2024-2026 годы», - рассказал Владимир Уйба.

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