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НовостиПроисшествия23 августа 2023 6:18

Мужчину, пострадавшего во время возгорания цистерн в Ухте, перевели в травматологию

В Коми врачи оценили состояние пострадавшего во время возгорания цистерн
Источник:kp.ru
Мужчину, пострадавшего во время возгорания цистерн в Ухте, перевели в травматологию

Мужчину, пострадавшего во время возгорания цистерн в Ухте, перевели в травматологию

48-летнего мужчину, который пострадал во время возгорания цистерн в Ухте, перевели из реанимации в травматологию. О его состоянии рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное. В настоящее время он находится в общей палате травматологического отделения.

Трагедия произошла ночью девятого августа. Во время работ по очистке цистерн от нефтепродуктов в Ухте загорелся грузовик и три железнодорожных цистерны. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 с 35% ожогов тела.

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