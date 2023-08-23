Минцифры ЛНР возглавил уроженец Коми Андрей Ершов

Уроженец Республики Коми Андрей Ершов возглавил Минцифры ЛНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Андрей Ершов родился 24 ноября 1974 года. Он окончил Сасовское летное училище, Сыктывкарский госуниверситет и Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

По большей части его трудовая деятельность связана с телекоммуникациями. Он работал в таких крупных компаниях, как ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и АО «Почта России».

До назначения на должность Андрей Ершов являлся директором макрорегиона «Сибирь» АО «Компания ТрансТелеКом».

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