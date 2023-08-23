Суд конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды из Микуня

В Усть-Вымском районе Коми суд конфисковал автомобиль «УАЗ Патриот», принадлежащий жителю Микуня, которого осудили за пьяное вождение. Детали случившегося рассказали в пресс-службе судов РК.

Мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее он уже был подвергнут наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Суд приговорил любителя пьяной езды к 320 часам обязательных работ, запретил управлять ТС на два года, а также конфисковал принадлежащий ему автомобиль.

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