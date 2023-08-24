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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:18

В Коми в отношении 13 водителей возбудили уголовные дела

Сотрудники ГИБДД Коми задержали 74 пьяных водителя
Источник:kp.ru
В Коми в отношении 13 водителей возбудили уголовные дела

В Коми в отношении 13 водителей возбудили уголовные дела

За прошлую неделю в Коми сотрудникам ДПС удалось поймать 74 нетрезвых водителя. Как сообщили в ГИБДД по РК, на автолюбителей, севших пьяными за руль повторно, завели 13 уголовных дел.

В выходные инспекторы ГИБДД задержали 37 автолюбителей, которые были пьяными, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Больше всего пьяных водителей было поймано в Усинске и Сыктывкаре.

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