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НовостиЭкономика24 августа 2023 10:18

В Коми установили прожиточный минимум на 2024 год

В целом по Коми в 2024 году прожиточный минимум составит 18 389 рублей
Источник:kp.ru
В Коми установили прожиточный минимум на 2024 год

В Коми установили прожиточный минимум на 2024 год

Зампред правительства РК Эльмира Ахмеева подписала постановление об установлении в регионе прожиточного минимума на 2024 год.

В целом по Коми прожиточный минимум в следующем году составит 18 389 рублей, на данный момент - 17 463 рубля.

В южной природно-климатической зоне в следующем году размер прожиточного минимума составит 17 286 рублей, на данный момент - 16 415 рублей, в северной - 21 386 рублей, сейчас - 20 309 рублей.

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