Пожарные справились с последним лесным пожаром в Коми

В Республике Коми справились с последним лесным пожаром. Портал ИАС «Лесные пожары» сообщает, что на сегодняшний день возгораний в лесах больше нет.

Вчера, 23 августа, в 4 часа утра был потушен лесной пожар недалеко от села Сторожевск в Корткеросском районе Коми. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение местного населения с огнем.

Всего на территории Коми в августе произошло 86 лесных пожаров, площадь которых составила почти 1,1 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте заключили под стражу иностранца, который обманывал пожилых людей (подробнее)