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НовостиПроисшествия24 августа 2023 11:18

Пожарные справились с последним лесным пожаром в Коми

В Коми потушили последний лесной пожар
Источник:kp.ru
Пожарные справились с последним лесным пожаром в Коми

Пожарные справились с последним лесным пожаром в Коми

В Республике Коми справились с последним лесным пожаром. Портал ИАС «Лесные пожары» сообщает, что на сегодняшний день возгораний в лесах больше нет.

Вчера, 23 августа, в 4 часа утра был потушен лесной пожар недалеко от села Сторожевск в Корткеросском районе Коми. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение местного населения с огнем.

Всего на территории Коми в августе произошло 86 лесных пожаров, площадь которых составила почти 1,1 тыс. га.

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