Жителя Коми поймали после двух километров прогулки за наркотиком

В Коми осудят за наркотики 39-летнего жителя

В Эжве осудят 39-летнего местного жителя за незаконную покупку и хранение без цели сбыта наркотических средств. По данным прокуратуры Коми, мужчина в поисках тайника прошел два километра по железной дороге. По предоставленным данным, мужчина заказал в Интернете наркотическое средство, а после, получив данные о месте закладки, проследовал по железной дороге в Сыктывкаре, пройдя более двух километров. По возвращении домой он планировал употребить наркотик, но его задержали сотрудники полиции. Свою вину он признал в полном объеме. Уголовное дело рассмотрят в Эжвинском районном суде.

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