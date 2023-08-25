Сыктывкарец нашел в печи оружие и добровольно сдал в Росгвардию

Фото: управление Росгвардии по Коми

Житель Сыктывкара 1978 года рождения нашел в печи оружие и добровольно сдал в Росгвардию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Летом мужчина находился в нежилом доме в деревне Латьюга Удорского района. Эта недвижимость досталась ему от бабушки. Разбирая русскую печь, сыктывкарец нашел там два ствола и приклад со спусковым механизмом. Выяснить модель и калибр не удалось, поскольку оружие заржавело. Житель Коми получит компенсацию. Ему заплатят по 3000 тысячи рублей за каждую часть оружия.

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