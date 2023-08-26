Житель Ульяновска напал с ножом на производственной базе на мужчину из Коми

В Усинске уроженец Ульяновска напал с ножом на мужчину

В Следственном комитете Коми сообщили, что в Усинске за причинение тяжкого вреда осужден 42-летний житель Ульяновской области.

По информации ведомства, в октябре 2020 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения схватил нож и ударил им 50-летнего потерпевшего в живот. Преступление произошло в комнате отдыха производственной базы.

В качестве наказания мужчине назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год.

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