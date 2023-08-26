В Коми на реке погиб ненецкого арктического центра МЧС

В Коми утонул спасатель из Ненецкого округа

В Усть-Цилемском районе Коми у села Ермица 18 июля погиб спасатель из ненецкого арктического центра МЧС России. Мужчина оказался уроженцем поселка Новый Бор.

По предоставленным данным, он поехал 17 июля из Нарьян-Мара на моторной лодке в поселок матери к своим детям, а после перестал выходить на связь. В результате его судно нашли застрявшим в песке.

По информации «КомиОнлайн», по факту смертельного случая проведена проверка в Ижемском межрайонном следственном отделе СК Коми. По результатам проверки установлено, что спасатель скончался в результате утопления.

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