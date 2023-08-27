На участке трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск отремонтируют дорогу

На участке автодороги Сыктывкар - Пузла - Крутая отремонтируют четыре километра дороги. На портале госзакупок размещена заявка на выполнение работ, начальная стоимость которых оценивается в 118 миллионов рублей.

Подрядные организации, желающие принять участие в электронном аукционе, могут подать документы до 31 августа. Организация, с которой будет заключен договор, будет определена четвертого сентября.

До 30 октября текущего года подрядная организация должна будет установить дорожные знаки, барьерное ограждение, уложить два слоя покрытия, отремонтировать основание дорожной одежды, обочины, оборудовать водосброс и другие элементы дороги.

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