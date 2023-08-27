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НовостиЭкономика27 августа 2023 8:00

Спрос на дорожных строителей в Коми вырос в два раза

В Коми дорожным строителям готовы платить почти 173 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Спрос на дорожных строителей в Коми вырос в два раза

Спрос на дорожных строителей в Коми вырос в два раза

Эксперты сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, что в Республике Коми спрос на дорожных строителей вырос в два раза.

В текущем году спрос на дорожных строителей в регионе вырос на 160%. Если сравнивать с 2021 годом, показатель увеличился в 2 раза.

На сегодняшний день дорожным строителям в Коми готовы платить от 80 000 до 172 414 рублей. В 2021 году сотрудники данной профессии получали от 68 966 до 114 943 рублей.

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