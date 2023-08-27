Спрос на дорожных строителей в Коми вырос в два раза

Эксперты сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, что в Республике Коми спрос на дорожных строителей вырос в два раза.

В текущем году спрос на дорожных строителей в регионе вырос на 160%. Если сравнивать с 2021 годом, показатель увеличился в 2 раза.

На сегодняшний день дорожным строителям в Коми готовы платить от 80 000 до 172 414 рублей. В 2021 году сотрудники данной профессии получали от 68 966 до 114 943 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На участке трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск отремонтируют дорогу (подробнее)