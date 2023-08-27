Жители Сыктывкара считают лучшими покупками гаджеты и бытовую технику

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос и узнали у сыктывкарцев о лучших покупках по их мнению.

Лучшими покупками в этом году жители столицы чаще всего считают гаджеты, бытовую технику и одежду - 15%, 10% и 10% опрошенных соответственно. Еще 11% назвали удачными покупками другие товары: домашние животные, ценные бумаги, драгоценности и детские вещи.

6% сыктывкарцев сообщили, что остались довольны, что обзавелись деликатесами и туристическими путевками. Также удачно купили мебель и недвижимость еще 3% опрошенных, автомобиль - 2% опрошенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми волонтеры приступили к поискам 65-летнего мужчины (подробнее)