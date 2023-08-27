В Коми увеличилось производство мяса и пива

В январе-июле в Республике Коми снизился индекс промышленного производства. Об этом сообщили в Комистате.

В 2023 году в регионе ИПП составил 98%, относительно аналогичного периода прошлого года - 106,7%.

Выросло производство минеральных вод, пива, кисломолочных продуктов, сыра и творога, сливочного масла, питьевого молока, мяса животных и мясных полуфабрикатов. В то же время снизилось производство хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, колбасных изделий, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы.

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