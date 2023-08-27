На кольцевой дороге Санкт-Петербурга в жутком ДТП погибли два солдата-срочника из Коми

Двое срочников из Республики Коми погибли в результате ДТП на кольцевой дороге Санкт-Петербурга. 22 августа на 84 километре автодороги КАД у «Урала» оторвало колесо, и грузовик столкнулся с двумя легковушками.

Как сообщает «Комиинформ», солдаты из Усинска и Выльгорта были пассажирами «Урала». В результате столкновения пять человек, находившихся в кузове грузового автомобиля, вылетели на дорогу. Трое из них скончались на месте, еще один парень скончался в больнице.

Гибель солдат подтвердили в пресс-службе Росгвардии Коми.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», - пояснили в Росгвардии.

Также в ведомстве обратились к гражданам, которые стали свидетелями момента столкновения машин с просьбой поделиться файлами фото- и видеофиксации автокатастрофы. Для выяснения деталей ДТП необходимо обратиться по телефону военно-следственного отдела Следственного Комитета России: 8(812)3113623 и 8(812)3113443.

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