В Выльгорте при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека

Вчера, 27 августа, в Выльгорте столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Volvo. Как сообщили в ГИБДД по РК, водитель иномарки не пропустил грузовой автомобиль.

В результате столкновения пострадали три человека, которые находились в салоне легковушки. Они получили различные травмы.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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