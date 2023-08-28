В Выльгорте при столкновении легковушки и грузовика пострадали три человека
Вчера, 27 августа, в Выльгорте столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Volvo. Как сообщили в ГИБДД по РК, водитель иномарки не пропустил грузовой автомобиль.
В результате столкновения пострадали три человека, которые находились в салоне легковушки. Они получили различные травмы.
В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.
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