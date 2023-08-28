В одном из районов Коми ученые нашли редкие растения

В усть-куломском лесу ученые обнаружили редкие растения

В Усть-Куломском районе Коми в лесу ученые обнаружили редкие растения. Материалы будут внесены в реестр редких видов, на основе которого на платформе Геопортала Республики Коми будет создана цифровая карта находящихся под угрозой или редких животных, растений или грибов.

Ученые Института биологии Коми научного центра Людмила Тетерюк и Наталия Семенова, а также сотрудники Центра по ООПТ провели мониторинг редких видов растений и животных в Усть-Куломском районе Республики Коми.

Специалисты записали данные о местонахождении и состоянии таких редких видов как лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), тукнерария лаурера (син. цетрария Лаурера) (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell [syn. Cetraria laureri Kremp.]), занесенных в Красную книгу Российской Федерации, гипогимния ленточная (Hypogymnia vittata (Ach.) Rarrique), цетрелия оливковая (Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.Culb. et C.F. Culb.).

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