В Коми до конца 2024 года отремонтируют мост через Вычегду

На автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск отрмонтируют мост через реку Вычегда. На портале госзакупок появилась заявка на выполнение работ, начальная стоимость которых оценивается в 266,6 млн рублей.

Желающие принять участие в аукционе подрядные организации могут подать документы до 6 сентября. Компания будет выбрана 8 сентября.

Подрядчик должен будет до 31 октября 2024 года выполнить строительно-монтажные работы.

Дорожная организация должна отремонтировать мост длиной 500,7 м. В работы входят ремонт опор, железобетонной поверхности балок пролетного строения, устройство мостового полотна, водоотвода с мостового полотна, замена деформационных швов, устройство сопряжения, укрепление конусов, установка барьерного и перильного ограждения, устройство водосбросных сооружений, а также лестничных сходов и подходов, установка дорожных знаков, ремонт судовой сигнализации, замена конструкций освещения моста и подходов.

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