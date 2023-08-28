Ухтинец проник в чужую квартиру и избил хозяина арматурой

24-летний ранее судимый житель Ухты незаконно проник в чужую квартиру и избил арматурой 43-летнего мужчину. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопиющий случай произошел в мае 2023 года. Злоумышленник, испытывая неприязнь к потерпевшему, проник к нему в квартиру и избил его арматурой.

В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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